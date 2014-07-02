Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 65, Ø 16 mm
Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 x 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.
Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|16
|Rozmiar dyszy ( )
|65
|Gwint
|R 1/8"
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 ST
- HD 25/15-4 ST
- HD 25/15-4 ST Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic