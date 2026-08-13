Dysza kątowa odchyla strumień o 90°, dzięki czemu idealnie nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o dużym nachyleniu. Dysza ta jest w dużej mierze wykonana z tworzywa sztucznego przy użyciu innowacyjnego procesu druku 3D. Eliminuje to ograniczenia konwencjonalnych metod produkcji, a dysza osiąga optymalną wydajność czyszczenia. Dyszę można łatwo przedłużyć za pomocą oddzielnie dostępnych przedłużek do dysz kątowych.