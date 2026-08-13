Dysza kątowa mini, 60°, XS

Dysza kątowa Mini do stosowania w niedużych przestrzeniach. Zmienia kąt nachylenia strumienia do 60° bocznie. Wystaje bocznie na 57 mm, długość: 260 mm. Zestaw składa się z czterech części: 1 x nakrętka łączeniowa, 1 x przedłużenie, 100 mm (5.321-971.0), 1 x kolanko, 60° (5.321-972.0), 1 x końcówka dyszy (5.321-977.0). Umożliwia zastosowanie tylu przedłużeń, ile jest potrzebnych. Kolanko i dyszę można zamawiać oddzielnie.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 265 x 60 x 37
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