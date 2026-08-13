Dysza kątowa, śr. 3 mm, 30°
Dysza kątowa, 3 mm: Ta dysza z tworzywa sztucznego odchyla strumień o 30°. Idealna do czyszczenia skomplikowanych konstrukcji, takich jak wgłębienia i obszary o dużym nachyleniu.
Dysza kątowa (3 mm) doskonale nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, takich jak wgłębienia i obszary o dużym nachyleniu. Odchyla strumień o 30°. Dysza jest wykonana w całości z tworzywa sztucznego i jest wytwarzana przy użyciu innowacyjnego procesu drukowania 3D. Zapewnia to jej najlepszą możliwą wydajność czyszczenia, ponieważ nie ma potrzeby uwzględniania ograniczeń związanych z konwencjonalnymi metodami produkcji. Dysza zawiera system szybkiej wymiany i można ją łatwo przedłużyć. Odbywa się to za pomocą przedłużeń do dysz kątowych, które są sprzedawane oddzielnie.
Cechy i zalety
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Dysza wykonana z tworzywa sztucznego
- Delikatne powierzchnie nie ulegną uszkodzeniu, jeśli dysza przypadkowo ich dotknie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 46 x 22
Zastosowania
- Do czyszczenia lini produkcyjnych, takich jak narzędzia do formowania wtryskowego, systemy przenośników i systemy obsługowe itp.
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych