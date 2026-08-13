Dysza kątowa (3 mm) doskonale nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, takich jak wgłębienia i obszary o dużym nachyleniu. Odchyla strumień o 30°. Dysza jest wykonana w całości z tworzywa sztucznego i jest wytwarzana przy użyciu innowacyjnego procesu drukowania 3D. Zapewnia to jej najlepszą możliwą wydajność czyszczenia, ponieważ nie ma potrzeby uwzględniania ograniczeń związanych z konwencjonalnymi metodami produkcji. Dysza zawiera system szybkiej wymiany i można ją łatwo przedłużyć. Odbywa się to za pomocą przedłużeń do dysz kątowych, które są sprzedawane oddzielnie.