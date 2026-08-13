Dysza kątowa, śr. 3 mm, 90°

W dyszy kątowej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.

Dysza kątowa odchyla strumień o 90°, dzięki czemu idealnie nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o dużym nachyleniu. Dysza ta jest w dużej mierze wykonana z tworzywa sztucznego przy użyciu innowacyjnego procesu druku 3D. Eliminuje to ograniczenia konwencjonalnych metod produkcji, a dysza osiąga optymalną wydajność czyszczenia. Dyszę można łatwo przedłużyć za pomocą oddzielnie dostępnych przedłużek do dysz kątowych.

Cechy i zalety
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
  • Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Dysza wykonana z tworzywa sztucznego
  • Delikatne powierzchnie nie ulegną uszkodzeniu, jeśli dysza przypadkowo ich dotknie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Do czyszczenia lini produkcyjnych, takich jak narzędzia do formowania wtryskowego, systemy przenośników i systemy obsługowe itp.
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
  • Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych