Dysza kątowa, śr. 3 mm, 90°
W dyszy kątowej strumień wody wydobywa się pod kątem 90°. Nadaje się to szczególnie do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o wysokim kącie nachylenia.
Dysza kątowa odchyla strumień o 90°, dzięki czemu idealnie nadaje się do czyszczenia złożonych struktur, wgłębień i obszarów o dużym nachyleniu. Dysza ta jest w dużej mierze wykonana z tworzywa sztucznego przy użyciu innowacyjnego procesu druku 3D. Eliminuje to ograniczenia konwencjonalnych metod produkcji, a dysza osiąga optymalną wydajność czyszczenia. Dyszę można łatwo przedłużyć za pomocą oddzielnie dostępnych przedłużek do dysz kątowych.
Cechy i zalety
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Dysza wykonana z tworzywa sztucznego
- Delikatne powierzchnie nie ulegną uszkodzeniu, jeśli dysza przypadkowo ich dotknie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|134 x 46 x 22
Zastosowania
- Do czyszczenia lini produkcyjnych, takich jak narzędzia do formowania wtryskowego, systemy przenośników i systemy obsługowe itp.
- Idealnie nadaje się do czyszczenia w środowiskach przemysłowych, na przykład w zakładach produkcyjnych
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych