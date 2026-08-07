Dysza kątowa Vario, 050

Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.

Dysza kątowa zmienna Kärcher do regulacji kąta strumienia wysokociśnieniowego od 0° do 90°. Do łatwej regulacji wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 50
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Części zamienne

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