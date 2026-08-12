Dysza kątowa Vario, 080
Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.
Dysza kątowa zmienna Kärcher do regulacji kąta strumienia wysokociśnieniowego od 0° do 90°. Do łatwej regulacji wszystkich rodzajów zanieczyszczeń i powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|80
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
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