Dysza parowa 40°, 110

Dysza parowa mosiężna do obsługi urządzenia HDS w trybie parowym.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 110
Kąt (°) 40
Gwint przyłącza EASY!Lock
Części zamienne

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