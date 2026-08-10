Dysza parowa 40°, 110
Dysza parowa mosiężna do obsługi urządzenia HDS w trybie parowym.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|110
|Kąt (°)
|40
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
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