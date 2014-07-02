Dysza parowa 50°, 002

Strumień płaski 50°, do czyszczenia i rozmrażania w trybie pracy z parą – rozmrażanie piasku i żwiru, usuwanie lodu z szalunków, usuwanie wosku z pojazdów.

Wysokiej jakości dysze parowe Kärcher wykonane z trwałego mosiądzu umożliwiają urządzeniom HDS pracę z wykorzystaniem gorącej pary, która doskonale sprawdza się podczas odmrażania, usuwania powłok woskowych oraz odtłuszczania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy (mm) 2
Kąt (°) 50
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne