Dysza parowa 50°
Strumień płaski 50°, do czyszczenia i rozmrażania w trybie pracy z parą – rozmrażanie piasku i żwiru, usuwanie lodu z szalunków, usuwanie wosku z pojazdów.
Wysokiej jakości dysze parowe Kärcher wykonane z trwałego mosiądzu umożliwiają urządzeniom HDS pracę z wykorzystaniem gorącej pary, która doskonale sprawdza się podczas odmrażania, usuwania powłok woskowych oraz odtłuszczania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy (mm)
|2
|Kąt (°)
|50
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2