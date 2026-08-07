Dysza pianowa w zestawie

Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.

Montaż na lancy w miejsce dyszy wysokociśnieniowej.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 1
Kompatybilne urządzenia
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Części zamienne

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