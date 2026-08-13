Dysza płaskostrumieniowa krótka, mocna, śr. 3 mm

Idealna do zastosowań ściernych w trudno dostępnych miejscach, krótka dysza płaskostrumieniowa do użytku z systemami czyszczenia suchym lodem Kärcher. Z systemem szybkiej wymiany.

Mocna, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dzięki swoim kompaktowym wymiarom może być używana do czyszczenia praktycznie wszystkiego, np. systemów przemysłowych, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Nie tylko z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia, ale także zapewnia imponujące rezultaty w wąskich, trudno dostępnych miejscach, takich jak komory silnika. Obrotowa dysza w pistolecie spustowym umożliwia również precyzyjne, ścierne czyszczenie suchym lodem obszarów i obiektów o złożonej geometrii i wykonanych z różnych materiałów. System szybkiej wymiany zapewnia szybką, łatwą i wygodną obsługę.

Cechy i zalety
Krótka i łatwa w obsłudze płaska dysza
  • Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
  • Niskie zużycie sprężonego powietrza i CO2.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
  • Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
  • Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 97 x 22 x 22

Wideo

Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Czyszczenie form odlewniczych.
  • Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
  • Do usuwania farby z elementów urządzeń
  • Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek