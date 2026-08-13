Mocna, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dzięki swoim kompaktowym wymiarom może być używana do czyszczenia praktycznie wszystkiego, np. systemów przemysłowych, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Nie tylko z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia, ale także zapewnia imponujące rezultaty w wąskich, trudno dostępnych miejscach, takich jak komory silnika. Obrotowa dysza w pistolecie spustowym umożliwia również precyzyjne, ścierne czyszczenie suchym lodem obszarów i obiektów o złożonej geometrii i wykonanych z różnych materiałów. System szybkiej wymiany zapewnia szybką, łatwą i wygodną obsługę.