Dysza płaskostrumieniowa krótka, mocna, śr. 3 mm
Idealna do zastosowań ściernych w trudno dostępnych miejscach, krótka dysza płaskostrumieniowa do użytku z systemami czyszczenia suchym lodem Kärcher. Z systemem szybkiej wymiany.
Mocna, wytrzymała dysza płaskostrumieniowa wykonana z aluminium i stali nierdzewnej dzięki swoim kompaktowym wymiarom może być używana do czyszczenia praktycznie wszystkiego, np. systemów przemysłowych, form wtryskowych lub zrobotyzowanych kosiarek. Nie tylko z łatwością usuwa uporczywe zanieczyszczenia, ale także zapewnia imponujące rezultaty w wąskich, trudno dostępnych miejscach, takich jak komory silnika. Obrotowa dysza w pistolecie spustowym umożliwia również precyzyjne, ścierne czyszczenie suchym lodem obszarów i obiektów o złożonej geometrii i wykonanych z różnych materiałów. System szybkiej wymiany zapewnia szybką, łatwą i wygodną obsługę.
Cechy i zalety
Krótka i łatwa w obsłudze płaska dysza
- Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
- Niskie zużycie sprężonego powietrza i CO2.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|97 x 22 x 22
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do usuwania farby z elementów urządzeń
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek