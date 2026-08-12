Dysza podłogowa
Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i większej powierzchni czyszczącej.
Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i większej powierzchni czyszczącej. Dzięki równomiernemu rozłożeniu ściereczki dysza usuwa i zbiera więcej zabrudzeń i doskonale czyści płytki, kamień, linoleum oraz PCV.
Cechy i zalety
Innowacyjny mechanizm do zamocowania ściereczki
- Łatwy montaż ściereczki na dyszy.
Innowacyjne lamele na powierzchni dyszy podłogowej
- Bardziej wydajne wykorzystanie pary, która nie ucieka.
- Większa powierzchnia czyszczenia do jeszcze lepszych i dokładniejszych efektów.
- Ściereczka jest przymocowana do dyszy podłogowej na maksymalnej powierzchni. Więcej usuniętego i wchłoniętego brudu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|315 x 60 x 200
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Twarde podłogi
- Płytki