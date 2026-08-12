Dysza podłogowa

Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i większej powierzchni czyszczącej.

Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i większej powierzchni czyszczącej. Dzięki równomiernemu rozłożeniu ściereczki dysza usuwa i zbiera więcej zabrudzeń i doskonale czyści płytki, kamień, linoleum oraz PCV.

Cechy i zalety
Innowacyjny mechanizm do zamocowania ściereczki
  • Łatwy montaż ściereczki na dyszy.
Innowacyjne lamele na powierzchni dyszy podłogowej
  • Bardziej wydajne wykorzystanie pary, która nie ucieka.
  • Większa powierzchnia czyszczenia do jeszcze lepszych i dokładniejszych efektów.
  • Ściereczka jest przymocowana do dyszy podłogowej na maksymalnej powierzchni. Więcej usuniętego i wchłoniętego brudu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 315 x 60 x 200

Wideo

Zastosowania
  • Twarde podłogi
  • Płytki