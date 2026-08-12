Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i większej powierzchni czyszczącej. Dzięki równomiernemu rozłożeniu ściereczki dysza usuwa i zbiera więcej zabrudzeń i doskonale czyści płytki, kamień, linoleum oraz PCV.