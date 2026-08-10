Dysza Power 0°, 075
Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 75.
Dysza wysokociśnieniowa o silnym strumieniu do wyjątkowo uporczywego brudu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|75
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|srebrny
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