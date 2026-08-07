Dysza Power 15°, 055
Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.
Dysza Power czyści duże powierzchnie znacznie szybciej i dokładniej. Ostry na krawędziach zwięzły strumień składający się z dużych, skupionych razem kropel daje do 40% większą siłę natarcia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|55
|Kąt (°)
|15
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|srebrny
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