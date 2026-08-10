Dysza Power 15°, 100

Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.

Dysza Power czyści duże powierzchnie znacznie szybciej i dokładniej. Ostry na krawędziach zwięzły strumień składający się z dużych, skupionych razem kropel daje do 40% większą siłę natarcia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 100
Kąt (°) 15
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor srebrny
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Części zamienne

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