Dysza Power 40°, 050

Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 50.

Dysza Power o kącie spryskiwania 40° i strumieniu wachlarzowym, odpowiednia do dużych obszarów i wrażliwych powierzchni.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 50
Kąt (°) 40
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor srebrny
Części zamienne

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