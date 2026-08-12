Dysza Power 40°, 080
Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej - nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 80.
Dysza Power o kącie spryskiwania 40° i strumieniu wachlarzowym, odpowiednia do dużych obszarów i wrażliwych powierzchni.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|80
|Kąt (°)
|40
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|srebrny
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