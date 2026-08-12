Dysza rotacyjna, 035

Nowa wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 035) z obrotowym strumieniem punktowym robi wielką różnicę: do 50% wyższa wydajność i powierzchnia czyszczenia niż poprzednia wersja.

Dzięki wysokowydajnej dysze rotacyjnej (rozmiar 035) wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza generuje obrotowy strumień punktowy, który osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. W porównaniu z poprzednią wersją zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy. Dysza rotacyjna pracuje przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa oraz w temperaturze wody maks. 60°C.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 35
Gwint przyłącza M 18
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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