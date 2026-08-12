Dysza rotacyjna, 035
Nowa wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 035) z obrotowym strumieniem punktowym robi wielką różnicę: do 50% wyższa wydajność i powierzchnia czyszczenia niż poprzednia wersja.
Dzięki wysokowydajnej dysze rotacyjnej (rozmiar 035) wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza generuje obrotowy strumień punktowy, który osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. W porównaniu z poprzednią wersją zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy. Dysza rotacyjna pracuje przy ciśnieniu roboczym maks. 180 barów/18 MPa oraz w temperaturze wody maks. 60°C.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|35
|Gwint przyłącza
|M 18
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2