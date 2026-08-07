Przy maks. ciśnieniu roboczym 180 barów/18 MPa oraz w maks. temperaturze wody 60°C nowa dysza rotacyjna (rozmiar 050) uwalnia swój pełen potencjał. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. Ponadto zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia niż poprzednia wersja. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.