Dysza rotacyjna, 050
Pełna moc przeciwko uporczywemu brudowi: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 050 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż jej poprzednie wersje.
Przy maks. ciśnieniu roboczym 180 barów/18 MPa oraz w maks. temperaturze wody 60°C nowa dysza rotacyjna (rozmiar 050) uwalnia swój pełen potencjał. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. Ponadto zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia niż poprzednia wersja. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|50
|Gwint przyłącza
|M 18
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2