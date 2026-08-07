Dysza rotacyjna, 050

Pełna moc przeciwko uporczywemu brudowi: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 050 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż jej poprzednie wersje.

Przy maks. ciśnieniu roboczym 180 barów/18 MPa oraz w maks. temperaturze wody 60°C nowa dysza rotacyjna (rozmiar 050) uwalnia swój pełen potencjał. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu osiąga 10-krotnie wyższą moc czyszczenia. Ponadto zapewnia do 50% wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia niż poprzednia wersja. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 50
Gwint przyłącza M 18
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,2