Dysza rotacyjna, 170
Dysza rotacyjna — strumień punktowy — 10x większa moc czyszcząca. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Maks. 300 barów/30 MPa, 85°C
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|170
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6
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