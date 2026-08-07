Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/040
Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.
Innowacyjna i wysokowydajna dysza rotacyjna do czyszczenia rur (Ø 21 mm) łączy zalety dyszy rotacyjnej z właściwościami dyszy do czyszczenia rur. Obrotowy strumień rotacyjny dyszy jest przechylony do przodu i eliminuje nawet najbardziej uporczywy brud. Trzy strumienie, które są przechylone do tyłu pod kątem 30°, zapewniają niezbędny ruch do przodu i gwarantują łatwą obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|21
|Rozmiar dyszy ( )
|40
|Gwint
|R 1/8"
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 4/11 C Bp (wersja bez akumulatorów i ładowarki)
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 C Plus + FR Classic
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Power Control
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M ST
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary Edition
- HD 7/16-4 MXA Car
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M ST
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M ST
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 ST
- HD 8/18-4 ST H
- HD 8/18-4 ST H Steel
- HD 8/20 G
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX Plus
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 ST
- ProHD 400
- ProHD 800 Plus
Urządzenia archiwalne
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