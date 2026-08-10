Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/090

Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.

Innowacyjna i wysokowydajna dysza rotacyjna do czyszczenia rur (Ø 21 mm) łączy zalety dyszy rotacyjnej z właściwościami dyszy do czyszczenia rur. Obrotowy strumień rotacyjny dyszy jest przechylony do przodu i eliminuje nawet najbardziej uporczywy brud. Trzy strumienie, które są przechylone do tyłu pod kątem 30°, zapewniają niezbędny ruch do przodu i gwarantują łatwą obsługę.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 21
Rozmiar dyszy ( ) 90
Gwint R 1/8"
Waga z opakowaniem (kg) 0,1

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