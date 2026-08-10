Innowacyjna i wysokowydajna dysza rotacyjna do czyszczenia rur (Ø 21 mm) łączy zalety dyszy rotacyjnej z właściwościami dyszy do czyszczenia rur. Obrotowy strumień rotacyjny dyszy jest przechylony do przodu i eliminuje nawet najbardziej uporczywy brud. Trzy strumienie, które są przechylone do tyłu pod kątem 30°, zapewniają niezbędny ruch do przodu i gwarantują łatwą obsługę.