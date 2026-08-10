Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D30/090
Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.
Innowacyjna i wysokowydajna dysza rotacyjna do czyszczenia rur (Ø 30 mm) łączy zalety dyszy rotacyjnej z właściwościami dyszy do czyszczenia rur. Obrotowy strumień rotacyjny dyszy jest przechylony do przodu i eliminuje nawet najbardziej uporczywy brud. Trzy strumienie, które są przechylone do tyłu pod kątem 30°, zapewniają niezbędny ruch do przodu i gwarantują łatwą obsługę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|30
|Rozmiar dyszy ( )
|90
|Gwint
|R 1/8"
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
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