Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 16 mm

Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.

Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.

Cechy i zalety
Dysza obraca się wokół własnej osi, generując cztery strumienie boczne
  • Całkowicie równomierne czyszczenie.
Połączenie: 1/8"
  • Kompatybilna z wężami do czyszczenia rur.
Kompaktowa konstrukcja o średnicy zewnętrznej 16 mm
  • Zaprojektowany pod kątem czyszczenia rur.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 16
Rozmiar dyszy ( ) 50
Gwint R 1/8"
Kompatybilne urządzenia
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