Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 65, Ø 16 mm

Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.

Różnorodność dysz i węży umożliwia stosowanie urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher do czyszczenia trudnodostępnych powierzchni, takich jak rury.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica (mm) 16
Rozmiar dyszy ( ) 65
Gwint R 1/8"