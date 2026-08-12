Dysza rotacyjna, duża, 090

Dysza rotacyjna — strumień punktowy — 10x większa moc czyszcząca. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Maks. 300 barów/30 MPa, 85°C

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Ciśnienie (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Rozmiar dyszy ( ) 90
Rozmiar duża
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Części zamienne

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