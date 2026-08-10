Dysza rotacyjna, duża, 120

Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie (ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość) maks. 300 bar/30 MPa, 85 °C.

Dysze rotacyjne łączą zalety strumienia płaskiego i punktowego. Punktowy strumień wody wiruje po pobocznicy stożka z prędkością 4000 obr/min, gwarantując dużą wydajność powierzchniową i wysoką skuteczność.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Ciśnienie (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Rozmiar dyszy ( ) 120
Rozmiar duża
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Części zamienne

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