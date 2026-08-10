Dysza rotacyjna, duża, 170
Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C.
Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Ciśnienie (bar)
|maks. 300
|Temperatura (°C)
|maks. 85
|Rozmiar dyszy ( )
|170
|Rozmiar
|duża
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5