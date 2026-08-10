Dysza rotacyjna, mała, 028
Pełna moc w walce z uporczywym brudem: nowa, wydajna myjka ciśnieniowa z dyszą o rozmiarze 028 zapewnia nawet o 50% większą wydajność czyszczenia i wyczyszczoną powierzchnię niż poprzednio używane urządzenie.
Przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maks. 180 bar/18 MPa i temperaturze wody 60°C, nowa wydajna myjka (rozmiar dyszy 028) uwalnia swoją pełną moc. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu osiąga 10-krotnie większą moc czyszczenia. Ponadto zapewnia do 50% większą wydajność czyszczenia i wyczyszczoną powierzchnię niż poprzednia wersja urządzenia. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacznie się poprawiła. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniają wyjątkowo długi czas pracy.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|28
|Rozmiar
|mała
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 57 x 57