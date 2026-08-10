Dysza rotacyjna, mała, 028

Pełna moc w walce z uporczywym brudem: nowa, wydajna myjka ciśnieniowa z dyszą o rozmiarze 028 zapewnia nawet o 50% większą wydajność czyszczenia i wyczyszczoną powierzchnię niż poprzednio używane urządzenie.

Przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maks. 180 bar/18 MPa i temperaturze wody 60°C, nowa wydajna myjka (rozmiar dyszy 028) uwalnia swoją pełną moc. Dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu osiąga 10-krotnie większą moc czyszczenia. Ponadto zapewnia do 50% większą wydajność czyszczenia i wyczyszczoną powierzchnię niż poprzednia wersja urządzenia. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacznie się poprawiła. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniają wyjątkowo długi czas pracy.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 28
Rozmiar mała
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment