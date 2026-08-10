Nowa wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 030) oferuje skoncentrowaną moc czyszczącą. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona — do 50 procent wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednie wersje. Natomiast dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy do maksymalnego czasu pracy. Do stosowania przy ciśnieniu maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C.