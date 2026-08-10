Dysza rotacyjna, mała, 030

Mniejsza strata mocy, wyższa jakość spryskiwania: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 030 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż poprzednie wersje.

Nowa wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 030) oferuje skoncentrowaną moc czyszczącą. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona — do 50 procent wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednie wersje. Natomiast dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy do maksymalnego czasu pracy. Do stosowania przy ciśnieniu maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 30
Rozmiar mała
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 57 x 57
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment