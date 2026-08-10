Dysza rotacyjna, mała, 030
Mniejsza strata mocy, wyższa jakość spryskiwania: nowa wysokowydajna dysza rotacyjna o rozmiarze 030 zapewnia o 50% lepsze osiągi w zakresie wydajności czyszczenia i powierzchni niż poprzednie wersje.
Nowa wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 030) oferuje skoncentrowaną moc czyszczącą. Wewnętrzne straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania znacząco poprawiona — do 50 procent wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednie wersje. Natomiast dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu można uzyskać 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia niż w przypadku konwencjonalnych dysz wysokociśnieniowych. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy do maksymalnego czasu pracy. Do stosowania przy ciśnieniu maks. 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|30
|Rozmiar
|mała
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 57 x 57