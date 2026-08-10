Dysza rotacyjna, mała, 045
Do 50% wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednia wersja: dzięki nowej wysokowydajnej dyszy rotacyjnej (rozmiar 045) straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania zmaksymalizowana.
Potęga małej dyszy: wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 045) osiąga 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi dyszami — dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu. Natomiast w porównaniu z poprzednią wersją osiąga do 50 procent wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Przy maks. ciśnieniu 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C usuwa nawet najbardziej uporczywy brud. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.
Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
- Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
- Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
- Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
- Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|180
|Ciśnienie (bar)
|maks. 180
|Temperatura (°C)
|maks. 60
|Rozmiar dyszy ( )
|45
|Rozmiar
|mała
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Kolor
|antracyt
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3