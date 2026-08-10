Dysza rotacyjna, mała, 045

Do 50% wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednia wersja: dzięki nowej wysokowydajnej dyszy rotacyjnej (rozmiar 045) straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania zmaksymalizowana.

Potęga małej dyszy: wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 045) osiąga 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi dyszami — dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu. Natomiast w porównaniu z poprzednią wersją osiąga do 50 procent wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Przy maks. ciśnieniu 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C usuwa nawet najbardziej uporczywy brud. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.

Cechy i zalety
50% wyższa wydajność w stosunku do poprzednika.
  • Oszczędność czasu.
Poprawiona jakość strumienia.
  • Poprawiona siła czyszczenia uporczywych zabrudzeń.
Wirujący strumień punktowy
  • Wysoka siła czyszczenia i wydajność powierzchniowa.
Ceramiczna dysza i pierścien
  • Wysoka trwałość.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Szybko usuwa oporne zanieczyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 180
Ciśnienie (bar) maks. 180
Temperatura (°C) maks. 60
Rozmiar dyszy ( ) 45
Rozmiar mała
Gwint przyłącza EASY!Lock
Kolor antracyt
Waga z opakowaniem (kg) 0,3