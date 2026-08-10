Potęga małej dyszy: wysokowydajna dysza rotacyjna (rozmiar 045) osiąga 10-krotnie wyższą wydajność czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi dyszami — dzięki obrotowemu strumieniowi punktowemu. Natomiast w porównaniu z poprzednią wersją osiąga do 50 procent wyższą wydajność i powierzchnię czyszczenia. Przy maks. ciśnieniu 180 barów/18 MPa i temperaturze wody 60°C usuwa nawet najbardziej uporczywy brud. Dysza ceramiczna i ceramiczny pierścień łożyskowy zapewniają bardzo długi czas pracy.