Idealna do skutecznego czyszczenia elementów, form wtryskowych, a nawet zrobotyzowanych kosiarek za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem. Długa dysza strumienia punktowego wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i aluminium ułatwia szczególnie ścierne zastosowania i z łatwością usuwa ciężkie zanieczyszczenia i osady spowodowane przez oleje, smary lub sadzę. Odpowiedni system szybkiej wymiany zapewnia prostą, szybką i wygodną obsługę dyszy.