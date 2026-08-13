Dysza spryskująca strumienia punktowego, długa, śr. 3 mm
Długa dysza strumienia punktowego dla systemów czyszczenia suchym lodem firmy Kärcher. Do zastosowań ściernych, takich jak usuwanie uporczywych warstw zanieczyszczeń, farby, oleju lub sadzy. Z systemem szybkiej wymiany.
Idealna do skutecznego czyszczenia elementów, form wtryskowych, a nawet zrobotyzowanych kosiarek za pomocą systemów czyszczenia suchym lodem. Długa dysza strumienia punktowego wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i aluminium ułatwia szczególnie ścierne zastosowania i z łatwością usuwa ciężkie zanieczyszczenia i osady spowodowane przez oleje, smary lub sadzę. Odpowiedni system szybkiej wymiany zapewnia prostą, szybką i wygodną obsługę dyszy.
Cechy i zalety
Długi, ścierny kontur strumienia
- Bardzo skuteczne rezultaty usuwania bez wysiłku uporczywych osadów.
- Niskie zużycie sprężonego powietrza i CO2.
System szybkiej wymiany środka czyszczącego
- Niezwykle łatwa obsługa i różne ustawienia.
Solidna i trwała konstrukcja.
- Wysokiej jakości konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
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Zastosowania
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
- Do usuwania farby z elementów urządzeń
- Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek