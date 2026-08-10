Dysza trójstopniowa, 030

Rozmiar dyszy 30. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym, płaskim (25°) i niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°).

Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Maksymalne ciśnienie robocze 300 bar.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Rozmiar dyszy ( ) 30
Temperatura (°C) maks. 80
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
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