Dysza trójstopniowa, 030
Rozmiar dyszy 30. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym, płaskim (25°) i niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°).
Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Maksymalne ciśnienie robocze 300 bar.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Rozmiar dyszy ( )
|30
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3