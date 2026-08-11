Dysza trójstopniowa, 030
Rozmiar dyszy 30. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym, płaskim (25°) i niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). Złącze M18 x 1.5.
Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Maksymalne ciśnienie robocze 300 bar.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Rozmiar dyszy ( )
|30
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
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