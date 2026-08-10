Dysza trójstopniowa, 033

Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego.

Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Solidna, wytrzymała, nie zatyka się. Wygodna zmiana między wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), wysokociśnieniowym strumieniem wachlarzowym (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem wachlarzowym (40°). Do wysokociśnieniowych myjek z inżektorem, niskociśnieniowy strumień wachlarzowy do usuwania i nanoszenia detergentów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Rozmiar dyszy ( ) 33
Temperatura (°C) maks. 80
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,3