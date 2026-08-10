Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Solidna, wytrzymała, nie zatyka się. Wygodna zmiana między wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), wysokociśnieniowym strumieniem wachlarzowym (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem wachlarzowym (40°). Do wysokociśnieniowych myjek z inżektorem, niskociśnieniowy strumień wachlarzowy do usuwania i nanoszenia detergentów.