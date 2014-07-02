Dysza trójstopniowa, 034
Przełączanie strumienia przez obrót lancy. Wybór pomiędzy punktowym (0°) i płaskim (25°) strumieniem wysokociśnieniowym, a płaskim strumieniem niskociśnieniowym (40°). Przyłącze M 18 x 1.5.
W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do aplikacji środka czyszczącego.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Rozmiar dyszy ( )
|34
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
Kompatybilne urządzenia
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