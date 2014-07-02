Dysza trójstopniowa, 034

Przełączanie strumienia przez obrót lancy. Wybór pomiędzy punktowym (0°) i płaskim (25°) strumieniem wysokociśnieniowym, a płaskim strumieniem niskociśnieniowym (40°). Przyłącze M 18 x 1.5.

W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do aplikacji środka czyszczącego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Rozmiar dyszy ( ) 34
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Części zamienne

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