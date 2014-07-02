Praktyczna dysza potrójna z różnymi strumieniami zaprojektowana z myślą o szybkiej i łatwej zmianie strumienia poprzez obrót dyszy. Dostępne są następujące strumienie: Wysokociśnieniowy strumień punktowy, wysokociśnieniowy strumień wachlarzowy (25°) oraz niskociśnieniowy strumień wachlarzowy (40°; wymagana ręczna regulacja). Do wysokociśnieniowych myjek z inżektorami, niskociśnieniowy strumień wachlarzowy do usuwania i nanoszenia detergentów. Złącze: M18 x 1,5.