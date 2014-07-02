Dysza trójstopniowa, 043
Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5.
Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Solidna, wytrzymała, nie zatyka się. Wygodny wybór wysokociśnieniowego strumienia punktowego (0°), wysokociśnieniowego strumienia płaskiego (25°) oraz niskociśnieniowego strumienia płaskiego (40°). Do urządzeń z inżektorem, niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Rozmiar dyszy ( )
|43
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
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