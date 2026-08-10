Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Solidna, wytrzymała, nie zatyka się. Wygodny wybór wysokociśnieniowego strumienia punktowego (0°), wysokociśnieniowego strumienia płaskiego (25°) oraz niskociśnieniowego strumienia płaskiego (40°). Do urządzeń z inżektorem, niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego.