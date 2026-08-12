Dysza trójstopniowa, 055

Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem wykonana ze stali nierdzewnej. Solidna, wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia. Łatwa zmiana strumienia między wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), wysokociśnieniowym strumieniem płaskim z konturem dyszy Power (25°) oraz niskociśnieniowy strumień płaski (40°). W przypadku urządzeń z inżektorami niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5