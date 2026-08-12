Dysza trójstopniowa, 055

Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem wykonana ze stali nierdzewnej. Solidna, wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia. Łatwa zmiana strumienia między wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), wysokociśnieniowym strumieniem płaskim z konturem dyszy Power (25°) oraz niskociśnieniowy strumień płaski (40°). W przypadku urządzeń z inżektorami niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Rozmiar dyszy ( ) 55
Temperatura (°C) maks. 80
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.