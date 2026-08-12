Dysza trójstopniowa, 055
Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem wykonana ze stali nierdzewnej. Solidna, wytrzymała i odporna na zanieczyszczenia. Łatwa zmiana strumienia między wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), wysokociśnieniowym strumieniem płaskim z konturem dyszy Power (25°) oraz niskociśnieniowy strumień płaski (40°). W przypadku urządzeń z inżektorami niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. Złącze M 18 x 1,5
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Rozmiar dyszy ( )
|55
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.