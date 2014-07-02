Dysza z węglika boru, rozmiar 6 mm

Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.

Zestaw do piaskowania na mokro pozwala na usuwanie wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń takich jak rdza, utwardzony osad, grafitti czy farba.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
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