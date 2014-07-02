Dysza z węglika boru, rozmiar 8 mm
Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.
Zestaw do piaskowania na mokro pozwala na usuwanie wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń takich jak rdza, utwardzony osad, grafitti czy farba.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz)
- Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)