Dysze do piaskowania na mokro 075

Rozmiar dysz: 75. Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzą dysze do piaskowania i zestaw końcówek – tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.762-010/-022.

Zestaw do piaskowania na mokro pozwala na usuwanie wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń takich jak rdza, utwardzony osad, grafitti czy farba.

Specyfikacja

Dane techniczne

Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.