Dysze zamienne do T-Racer

Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.

Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K7.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
  • Szybka i prosta wymiana dyszy
  • Wysoka jakość, długi okres eksploatacji.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
  • Równomierne czyszczenie i wzruszanie uporczywego brudu.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 17 x 17 x 18
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment