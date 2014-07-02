DYSZE ZAMIENNE DO T-Racer, SZARE
Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.
Wysokiej jakości, szare dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 – K5.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
- Szybka i prosta wymiana dyszy
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
- Czyści równomiernie i usuwa oporny brud
- Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 125 x 30
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- K 2
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Home
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.02 Plus
- K 2.08 Plus
- K 2.08M T50
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.21M PLUS T50 *EU
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Dom
- K 3 Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K HC 10