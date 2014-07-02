Dysze zamienne do T-Racer, żółte
Wysokiej jakości, żółte dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 – K7.
Wysokiej jakości, żółte dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 – K7.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
- Szybka i prosta wymiana dyszy
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
- Czyści równomiernie i usuwa oporny brud
- Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|90 x 125 x 30