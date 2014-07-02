Dysze zamienne do T-Racer, żółte

Wysokiej jakości, żółte dysze zamienne do przystawek T-Racer T 200, T 250, T 300 i T 400 stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K6 – K7.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
  • Szybka i prosta wymiana dyszy
  • Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
  • Czyści równomiernie i usuwa oporny brud
  • Idealnie nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 90 x 125 x 30