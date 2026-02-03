Dysze zamienne T-Racer
Wysokiej jakości dysze zamienne gwarantują łatwą wymianę dyszy i pasują do przystawek T-Racer T 7 Plus, T 5 oraz T 450. Zestaw zawiera dysze do myjek ciśnieniowych o różnych klasach wydajności.
Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawek T-Racer T 7 Plus, T 5 oraz T 450 umożliwiają szybką i łatwą wymianę. Zestaw zawiera trzy pary dysz do różnych klas wydajności myjki ciśnieniowej oraz dwa uchwyty do zamocowania ich na miejscu. Do przystawek T-Racer T 7 Plus oraz T 450 — dysza Power do czyszczenia rogów i krawędzi, a także dysza płucząca do spłukiwania wyczyszczonych obszarów są częścią zestawu.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości dysza zamienna
- Szybka i prosta wymiana dyszy
- Wysoka jakość, długi okres eksploatacji.
Wysokie ciśnienie — płaski strumień
- Równomierne czyszczenie i wzruszanie uporczywego brudu.
Doskonałe czyszczenie wysokim ciśnieniem
- Skuteczne usuwanie brudu i czyszczenie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|17 x 17 x 18
W sprawie innych modeli proszę o kontakt z jednym z partnerów serwisowych lub sprzedawców Kärcher.