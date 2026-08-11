EASY!Force Ex
Możliwość użytkowania w obszarach niebezpiecznych, nie powoduje zmęczenia u użytkownika: pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu strumienia wysokociśnieniowego i zmniejsza siłę wykorzystywaną przez użytkownika do zera.
Bezpieczne, trwałe i bardzo wygodne: Nowy pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force robi wrażenie – nawet w przypadku stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. W pełni ceramiczny zawór jest 5 razy trwalszy w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi dostępnymi na rynku. Nowy pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force zapewnia łatwą obsługę dzięki wykorzystaniu siły odrzutu strumienia wysokociśnieniowego i zmniejsza siłę wykorzystywaną przez użytkownika do zera.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,6