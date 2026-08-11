EASY!Force Food

Idealny do przemysłu spożywczego: pistolet spryskujący EASY!Force z w pełni ceramicznym zaworem umożliwia bezwysiłkową pracę dzięki dosłownie zerowej sile uchwytu ze strony operatora.

Dzięki sile odrzutu strumienia wysokociśnieniowego pistolet spryskujący EASY!Force, zatwierdzony do stosowania w przemyśle spożywczym, redukuje siłę uchwytu dla operatora do zera. Kula zaworu i gniazdo uszczelniające, wykonane z solidnego materiału ceramicznego, są odporne na wszelkie możliwe cząstki obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,7