Dzięki sile odrzutu strumienia wysokociśnieniowego pistolet spryskujący EASY!Force, zatwierdzony do stosowania w przemyśle spożywczym, redukuje siłę uchwytu dla operatora do zera. Kula zaworu i gniazdo uszczelniające, wykonane z solidnego materiału ceramicznego, są odporne na wszelkie możliwe cząstki obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.