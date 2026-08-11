EASY!Force Food
Idealny do przemysłu spożywczego: pistolet spryskujący EASY!Force z w pełni ceramicznym zaworem umożliwia bezwysiłkową pracę dzięki dosłownie zerowej sile uchwytu ze strony operatora.
Dzięki sile odrzutu strumienia wysokociśnieniowego pistolet spryskujący EASY!Force, zatwierdzony do stosowania w przemyśle spożywczym, redukuje siłę uchwytu dla operatora do zera. Kula zaworu i gniazdo uszczelniające, wykonane z solidnego materiału ceramicznego, są odporne na wszelkie możliwe cząstki obce. W pełni ceramiczny zawór zapewnia 5-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu z innymi pistoletami wysokociśnieniowymi.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|300
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7